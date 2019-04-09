Міністр юстиції США виступить у Конгресі щодо доповіді Мюллера про втручання Росії у вибори

Міністр юстиції США Вільям Барр 9 квітня має дати свідчення перед законодавцями Конгресу США, вперше після отримання та узагальнення доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Барр виступить перед підкомітетом з питань асигнувать Палати представників, де, як очікується, йому поставлять запитання щодо ще неоприлюдненої доповіді Мюллера.

24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Він вказав, що доповідь Мюллера містить 400 сторінок і процитував деякі з висновків, зокрема про те, що Росія намагалася втрутитися у виборчу кампанію в США.

Барр зазначав, що слідство «не встановило, що учасники кампанії Трампа вступали в змову чи координували свою діяльність з урядом Росії в його діях щодо втручання у вибори». Барр також зазначив, що розслідування не знайшло доказів, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

У його листі не було подробиць про те, що Мюллер дізнався про низку співробітників Трампа, у яких були контакти з Росією під час кампанії 2016 року і перехідного періоду після виборів.

Деякі члени слідчої групи Мюллера нещодавно в американських ЗМІ заявляли, що Барр неточно резюмував доповідь.

Демократи у Палаті представників зажадали повного звіту Мюллера, зокрема після того, як Барр сказав, що Мін’юст працює над редагуванням конфіденційної інформації. Вона може містити докази, секретні джерела і методи розвідки, а також деталі кримінальних розслідувань.