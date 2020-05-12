Число померлих від коронавірусу в США перевищило 80 тисяч

У США кількість тих, хто помер від коронавірусного захворювання COVID-19, перевищила 80 тисяч, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса. Це найбільша кількість у світі.

При цьому влада країни повідомляє про зменшення числа померлих за добу: 11 травня померли 830 людей.

Всього інфікувалися в країні 1,3 мільйона людей.

У світі за час пандемії COVID-19 заразилися 4,1 мільйона людей, понад 286 тисяч – померли.

Через негативний вплив пандемії на економіку і ріст безробіття уряди прагнуть відновити роботу підприємств, але більшість обирає поступове зняття обмежень, щоб запобігти новій хвилі захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла деякі країни від того, що вони знімають обмежувальні заходи, пов’язані з коронавірусом, не підготувавшись при цьому до запобігання новим спалахам.