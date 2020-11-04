Репер Каньє Вест визнав поразку на виборах президента США

Реп-музикант Каньє Вест визнав поразку на виборах президента в США. Його участь у кампанії чимало представників Демократичної партії розглядали як бажання відвернути темношкірих виборців від Джо Байдена і допомогти чинному президенту Дональду Трампу.

При цьому репер натякнув на можливість висуватися знову в 2024 році, написавши в твіттері: KANYE 2024.

3 листопада Вест написав у твіттері: «Сьогодні я голосую вперше в своєму житті за президента США, і це хтось, кому я справді довіряю: я сам».

43-річному Весту вдалося потрапити до бюлетенів у кількох штатах, але не у Вайомінгу, де він голосував, чи таких важливих штатах, як Флорида, Пенсильванія чи Мічиган.

Репер закликав своїх прихильників голосувати за нього, вписуючи його прізвище в бюлетень у тих штатах, де воно не значилося.

Вест раніше висловлював підтримку Трампу.

У липні репер розпочав свою кампанію з хаотичних заяв, які викликали занепокоєння щодо його психічного здоров’я. У 2018 році Вест заявив, що страждає від біполярного розладу.