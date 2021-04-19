У США сталася третя стрілянина за добу

У США п’ятьох людей госпіталізували після стрілянини у місті Шрівпорт, Луїзіана, повідомляють місцеві ЗМІ. Інцидент стався пізно в неділю за місцевим часом.
Це була третя стрілянина на території країни за добу.
У поліції заявили, що розслідують інцидент, не підтвердивши однак ні кількість людей, які потрапили до лікарні, ні їхній стан.
За повідомленням місцевого новинного агентства Love Shreveport-Bossier, одна людина отримала вогнепальне поранення в голову, а інша отримала множинні вогнепальні поранення.
Раніше в неділю три людини загинули в житловому комплексі в Остіні, штат Техас. Правоохоронці розшукували колишнього заступника шерифа за підозрою у причетності до стрілянини.
Ще три людини були вбиті і двоє поранені внаслідок стрілянини в барі в окрузі Кеноша, штат Вісконсін, рано вранці в неділю.
За останній місяць в Сполучених Штатах було зареєстровано щонайменше сім стрілянин, які призводили до загибелі людей, повідомляє Reuters.
Раніше президент США Джо Байден оголосив нові заходи для боротьби із насильством з використанням вогнепальної зброї у США, яке він назвав «епідемією» для країни.
Контроль за зброєю – це проблема, яка розділяє Сполучені Штати Америки, які протягом десятиліть переживали значну кількість масових розстрілів у школах й інших громадських місцях.
Право володіти зброєю і носити зброю захищене Другою поправкою до Конституції США, і багато громадян вважають, що закони про контроль над зброєю порушують це конституційне право.
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