У США сталася третя стрілянина за добу

У США п’ятьох людей госпіталізували після стрілянини у місті Шрівпорт, Луїзіана, повідомляють місцеві ЗМІ. Інцидент стався пізно в неділю за місцевим часом.

Це була третя стрілянина на території країни за добу.

У поліції заявили, що розслідують інцидент, не підтвердивши однак ні кількість людей, які потрапили до лікарні, ні їхній стан.

За повідомленням місцевого новинного агентства Love Shreveport-Bossier, одна людина отримала вогнепальне поранення в голову, а інша отримала множинні вогнепальні поранення.

Раніше в неділю три людини загинули в житловому комплексі в Остіні, штат Техас. Правоохоронці розшукували колишнього заступника шерифа за підозрою у причетності до стрілянини.

Ще три людини були вбиті і двоє поранені внаслідок стрілянини в барі в окрузі Кеноша, штат Вісконсін, рано вранці в неділю.

За останній місяць в Сполучених Штатах було зареєстровано щонайменше сім стрілянин, які призводили до загибелі людей, повідомляє Reuters.

Раніше президент США Джо Байден оголосив нові заходи для боротьби із насильством з використанням вогнепальної зброї у США, яке він назвав «епідемією» для країни.

Контроль за зброєю – це проблема, яка розділяє Сполучені Штати Америки, які протягом десятиліть переживали значну кількість масових розстрілів у школах й інших громадських місцях.

Право володіти зброєю і носити зброю захищене Другою поправкою до Конституції США, і багато громадян вважають, що закони про контроль над зброєю порушують це конституційне право.