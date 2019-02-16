Трамп підписав бюджет США, що збільшує допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом бюджетний пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. Про це повідомили у посольстві України в США.

«Пакет включає «Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік». Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 мільйона доларів. Переважну частину додаткових коштів, буде спрямовано на збільшення до 115 мільйонів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою «Міжнародне військове фінансування», – мовиться у повідомленні.

В посольстві зазначили, що сукупний обсяг допомоги Україні у цьому бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагоном, становить майже 700 мільйонів доларів.

У вересні 2018 року, за кілька днів до початку в США 2019-го фінансового року, американський президент Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», яким виділяється 250 мільйонів доларів для підтримки України. У цю суму закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь.