В оборонному бюджеті США передбачено 250 млн доларів допомоги Україні – посольство

В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення безпеки й оборони в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», повідомляє посольство України в США.

«Згідно з документом, зазначені кошти планується спрямувати «на підтримку Збройних сил і національних сил безпеки України і для заміни будь-якого озброєння й товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами», – йдеться в повідомленні.

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У посольстві наголосили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропонована сума безпекової допомоги Україні збільшена на 50 мільйонів доларів.

У подальшому бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

У вересні 2018 року, за кілька днів до початку в США 2019-го фінансового року, американський президент Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», яким виділяється 250 мільйонів доларів для підтримки України. У цю суму були закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь.