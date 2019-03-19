У Києві облили зеленкою суддю Господарського суду Харківської області

У Києві невідомий облив зеленкою суддю Господарського суду Харківської області Віталія Усатого, повідомили у столичній поліції.

«Сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Шаповала Солом’янського району столиці невідомий зеленкою облив чоловіка. На місці події потерпілий розповів, що до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік. Правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та проводять заходи для розшуку зловмисника. Потерпілий – суддя Господарського суду Харківської області. За словами чоловіка, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало», – йдеться у повідомленні Нацполіції Києва у Facebook.

За даними поліції, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що напад Усатого стався тоді, коли він мав взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання.

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішуче засуджує подібні ганебні прояви насильства і послідовно продовжує здійснювати всі процедури в рамках проведення судової реформи», – йдеться в повідомленні відомства.

Віталій Усатий з квітня 2014 року і досі є головою Господарського суду Харківської області.