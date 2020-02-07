На Дніпропетровщині від ускладнень грипу померли двоє людей. Як повідомила Радіо Свобода завідувачка вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ України Олена Кузьменко, від пневмонії, викликаної грипом, у Верхньодніпровську помер 37-річний чоловік.

Він не мав щеплення. У нього були супутні хвороби. У чоловіка підтвердили вірус грипу А(H1N1) пандемічний.

Водночас про ще один випадок смерті від пневмонії, спричиненої грипом, повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його даними, 63-річного пацієнта доправили до лікарні з міста П’ятихатки майже через пів місяця після початку хвороби. До того він лікувався вдома. Лікарі не змогли врятувати цього пацієнта.

За словами Сергія Риженка, через те, що хворий звернувся запізно, з’ясувати штам вірусу, який спричинив захворювання, не вдалося.

В обласному лабораторному центрі зазначили, що до статистики центру включають лише лабораторно підтверджені випадки.

Раніше в Дніпрі від грипу помер дворічний хлопчик.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 5 лютого від початку епідсезону зареєстровано 15 лабораторно підтверджених летальних випадків від ускладнень грипу.