У США заявили про ліквідацію одного з організаторів нападу ісламістів у Ємені 2000 року

У Сполучених Штатах Америки заявили про ліквідацію одного з організаторів нападу 2000 року в Ємені на американський корабель Cole. Як написав у твітері президент Дональд Трамп, «Наші чудові військові відновили справедливість для героїв, загиблих і поранених унаслідок боягузливого нападу на Cole».

«Ми ніколи не припинимо нашої боротьби проти радикального ісламського тероризму!» – додав президент.

Центральне командування США відтак повідомило, що йдеться про діяча ісламістської мережі «Аль-Каїда» на ім’я Джамаль аль-Бадаві, якого знищили в перебігу повітряного удару в єменській провінції Маріб 1 січня.

Два дні тому Центральне командування, що відповідає за операції сил США в частині Азії й у Північній Африці, повідомляло, що цей діяч був ціллю удару, але тоді не могло підтвердити його загибелі.

Унаслідок вибуху, здійсненого смертником, 12 жовтня 2000 року на кораблі USS Cole, що зайшов для дозаправки в єменський порт Аден, загинули 17 військових США, не менш ніж 40 людей були поранені. 2003 року велике журі присяжних у США заочно визнало Джамаля аль-Бадаві винним у причетності до нападу. Федеральне бюро розслідувань США оголосило тоді винагороду в сумі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що могла б привести до його затримання.