Уряди Киргизстану й Узбекистану попереджають своїх громадян про наслідки приєднання до військ РФ

Уряди Киргизстану й Узбекистану попередили своїх громадян, які працюють як трудові мігранти в Росії, про серйозні наслідки приєднання до російської армії у її війні проти України після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Посольство Киргизстану в Москві 21 вересня, через годину після указу Путіна про мобілізацію, виступило із заявою, в якій йдеться про те, що будь-яка форма участі у військових діях на території іноземних держав вважається найманством і каратиметься позбавленням волі на строк до 10 років і конфіскацією всього майна.

«Посольство закликає киргизьких громадян негайно повідомляти дипломатичне представництво Киргизької Республіки в Російській Федерації в разі отримання документів із закликом до участі в будь-яких бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційною статистикою Киргизстану, понад мільйон громадян цієї країни живуть у Росії як трудові мігранти.

Киргизстан визнає подвійне громадянство з країнами, які не межують із цією центральноазійською державою, тому багато киргизьких трудових мігрантів у Росії також мають російське громадянство і можуть підпадати під військову мобілізацію.

20 вересня російські депутати схвалили законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, який передбачає тривалі терміни ув’язнення для громадян Росії, які відмовляються вступати в збройні сили РФ.

Також 21 вересня Генеральна прокуратура іншої центральноазійської країни, Узбекистану, оприлюднила заяву, в якій попередила узбецьких трудових мігрантів про те, що для них незаконно приєднуватися до іноземних військ, і їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше цього місяця українські ЗМІ повідомляли, що під час контрнаступу в Харківській області українські збройні сили захопили двох чоловіків із Центральної Азії в російській військовій формі, які заявили, що є громадянами Узбекистану, які жили в Москві до того, як приєдналися до приватного воєнізованого формування в Росії.

Минулого тижня посольство Узбекистану в Києві звернулося до української влади з проханням надати детальну інформацію про двох полонених узбеків.

Узбекистан не визнає подвійного громадянства, але багато хто з приблизно 1,2 мільйона узбецьких мігрантів у Росії прагне отримати російське громадянство, зокрема, деякі намагаються отримати громадянство, служачи в російських збройних силах.