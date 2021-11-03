В Узбекистані після обмеження соцмереж звільнили керівника наглядового органу

В Узбекистані звільнили голову Державної інспекції з контролю у сфері інформатизації та телекомунікацій («Узкомназорат») Голібшера Зіяєва. Раніше відомство внесло Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube та інші сервіси до реєстру порушників прав суб’єктів персональних даних та вирішило обмежити до них доступ.

«За дорученням президента начальник Державної інспекції з контролю у сфері інформатизації та телекомунікацій Голібшер Зіяєв звільнений з посади за помилкові та неузгоджені дії, за фактом, що стався, будуть проведені слідчі дії», – написав у фейсбуці речник президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва Шерзод Асадов.

За його словами, Мірзійоєв поінформований про «односторонні, не продумані до кінця дії «Узкомназорат», ухвалені за вказівкою уряду. Заходи буде вжито щодо всіх винних у події», сказав він.

Шерзод Асадов додав, що незабаром доступ до всіх соціальних мереж буде відновлений.