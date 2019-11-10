В Іспанії тривають четверті загальні вибори за чотири роки

В Іспанії 10 листопада почалися загальні парламентські вибори – вже вчетверте за останні чотири роки. Втім, опитування свідчать, що вони можуть не вивести парламент з глухого кута.

За прогнозом, правляча Соціалістична робітнича партія на чолі з чинним прем’єр-міністром Педро Санчезом збереже більшість із 350 місць, але не матиме їх достатньо, щоб сформувати дієздатну більшість.

За присутність у парламенті змагається також консервативна опозиційна Народна партія.

Спостерігачі від Європейського союзу планують спостерігати зокрема за результатом праворадикальної партії Vox. За даними опитувань, вона може отримати третю за величиною присутність у парламенті.

На попередніх виборах у квітні 2019 року Vox отримала 24 мандати. Це перший помітний успіх праворадикальної політичної сили після смерті диктатора Франциско Франко в 1975 році та повернення Іспанії до демократичного ладу. Деякі прогнози свідчать, що на цих виборах права партія може подвоїти свій результат.

Партію Vox заснував виходець із правого крила Народної партії Сантьяґо Абаскал у 2014 році.

Серед найбільш рейтингових кандидатів також ліва партія Пабло Іґлесіаса Podemos («Ми можемо») та правоцентристська партія Альберта Рівери Ciudadanos («Громадяни»).

Попередні дострокові парламентські вибори пройшли в Іспанії в квітні 2019 року. Перед тими виборами опозиція звинувачувала Педро Санчеса в «заграванні» з каталонцями – глава уряду заявляв про необхідність вести діалог із регіональною владою. Цю позицію підтримують ліві. Однак «Народна партія» наполягає на обмеженні самоврядування Каталонії. За більш сувору позицію щодо цього регіону виступають і центристи з партії «Громадяни». Ультраправа Vox взагалі домагається скасування автономії для каталонців.

У жовтні 2019 року в Каталонії пройшли протести після того, як 14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки каталонським політикам у зв’язку з їхньою роллю в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року.

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Дев’ять каталонських політиків були визнані винними в підбурюванні до заколоту і отримали тюремні терміни – від 9 до 13 років позбавлення волі. Суд також видав європейський ордер на арешт колишнього глави каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона, який живе в еміграції.

Референдум про незалежність пройшов у Каталонії в жовтні 2017 року всупереч забороні іспанської влади. За незалежність регіону проголосувало більше ніж 90% каталонців, проти – близько 8%.

Мадрид вважає голосування незаконним і не визнає його результати. Після того, як каталонський парламент спробував їх затвердити, іспанська влада запровадила пряме управління в Каталонії. Після дострокових виборів автономні права Каталонії були відновлені.