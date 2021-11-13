За минулу добу в Україні вакцинували майже 300 тисяч людей – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що минулої доби в Україні проти COVID-19 вакцинувалися 299 854 людини.

«Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані – 164 127 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 людини, з них отримали одну дозу – 12 121 802 людини, повністю імунізована та отримала дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 708 263 щеплення.