Майже 72 тисяч щеплень від COVID-19 зробили в Україні напередодні – МОЗ

В Україні минулої доби, 6 січня, зробили 71 841 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 418 людей, з них отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей.

Загалом в Україні проведено майже 28,8 мільйона щеплень.