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Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні зробили ще майже 75 тисяч щеплень

Загалом в Україні проведено понад 29 з половиною мільйонів щеплень

В Україні минулої доби зробили 74 759 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29 з половиною мільйонів щеплень.

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