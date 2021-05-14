Федеральний Центр контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосив, що повністю вакциновані американці можуть не носити захисні маски навіть у приміщеннях.

Голова CDC Рашель Валенскі заявила: «Ті, хто повністю вакциновані, можуть брати участь у заходах у приміщеннях і на відкритому повітрі, не використовуючи масок і не дотримуючись соціальної дистанції. Ви можете дозволити собі робити те, що ви були змушені припинити робити через пандемію».

Також носіння масок відтепер не обов’язкове для вакцинованих американців під час відвідування видовищних, спортивних заходів навіть за великого скупчення людей.

За словами Валенскі, спостереження показують, що ті, хто пройшов вакцинацію, мають досить надійний імунітет до COVID-19. У рідкісних випадках зараження серед вакцинованих людей перебіг захворювання був легким, і такі люди становили невеликий ризик зараження для оточення. Натомість невакцинованим рекомендується продовжувати носити маски.

Президент США Джо Байден назвав рішення CDC «хорошим днем для країни». Носіння масок залишається обов’язковим у громадському транспорті, включно з поїздами і літаками, а також у медичних, пенітенціарних установах і в місцях, де їхнє використання регулюється законами.