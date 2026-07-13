ВАКС визнав Деркача винним у держзраді та незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд 13 липня визнав колишнього депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який виїхав до Росії і нині є сенатором тамтешніх Федеральних зборів, винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

«Покарання – 15 років позбавлення волі та повна конфіскація всього належного йому майна. Також Деркача позбавлено права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки», – йдеться в повідомленні суду.

За даними слідства, у 2019–2020 роках Андрій Деркач регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління російського Генштабу, а згодом проводив пресконференції для дискредитації України. Як заявляли правоохоронці, у 2019–2022 роках Деркач отримав щонайменше 567 тисяч доларів від російських спецслужб і використав їх для інформаційних атак проти України.

Депутат багатьох скликань Верховної Ради, син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача Андрій Деркач 2022 року втік до Росії, згодом указом президента його позбавили громадянства. Нині він є сенатором Ради федерації РФ, який представляє Астраханську область. Також політик перебуває під санкціями США через втручання в американські вибори.