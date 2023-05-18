У ВАКС призначили засідання щодо запобіжного заходу ексголові Верховного суду

Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва на 18 травня.

Засідання почнеться о 16:00, повідомила пресслужба суду.

Раніше сьогодні Вища рада правосуддя дозволила арешт Князєва у справі про отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва.

За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади, а також надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.