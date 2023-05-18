ВРП одностайно дозволила тримати під вартою ексголову Верховного суду Князева

Вища рада правосуддя дозволила тримати під вартою суддю Верховного суду Всеволода Князева у справі про отримання хабаря. Таке рішення члени Ради ухвалили на засіданні 18 травня, передають, зокрема, Суспільний мовник та агенція «Укрінформ».

За те, щоб задовольнити відповідне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проголосували всі 14 присутніх членів ВРП.

Сторона захисту клопотала про те, щоб зробити засідання закритим, але ВРП прислухалася до позиції прокуратури і відмовила в цьому. Натомість клопотання про припинення трансляції засідання було автоматично задоволене.

Тепер клопотання САП щодо арешту Князева в якості запобіжного заходу має розглянути Вищий антикорупційний суд.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України, а саме «схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду». Наступного дня САП підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва.

За даними антикорупційних органів, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. Також, за даними правоохоронців, фігуранти справи намагалися впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, його повноваження голови Верховного суду припинили. Водночас Всеволод Князев залишається суддею цієї найвищої інстанції у системі судоустрою України.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади, а також надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.