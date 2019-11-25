Усі три приміщення ВАКС взяли під спецохорону

Співробітники територіального управління Служби судової охорони 25 листопада взяли під свою постійну охорону приміщення Вищого антикорупційного суду України, повідомляє портал судової влади України.

«Під охорону перейшли усі три приміщення цієї судової установи в Києві: на проспекті Перемоги, на вулиці Хрещатик та у провулку Хрестовому», – йдеться в повідомленні.

У теруправлінні Служби судової охорони назвали гарантування безпеки судових процесів у ВАКС «завданням не з легких, адже до роботи цього суду прикуто увагу громадськості».

Вищий антикорупційний суд України почав роботу 5 вересня.

30 жовтня ВАКС ухвалив свій перший вирок – щодо екссудді за хиби в декларації.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.