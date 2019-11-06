З початку роботи до ВАКС надійшли понад 150 кримінальних проваджень і 1900 клопотань

За перші два місяці роботи до Вищого антикорупційного суду України надійшло 153 кримінальних провадження та 1909 клопотань, скарг і заяв.

«При цьому, за період з 5 вересня до 5 жовтня 2019 року ВАКС отримав 97 кримінальних проваджень та 911 клопотань, скарг і заяв. Упродовж другого місяця, тобто з 5 жовтня до 5 листопада 2019 року, до Вищого антикорупційного суду надійшло 56 кримінальних проваджень та 998 клопотань, скарг і заяв», – пояснили у ВАКС.

Вищий антикорупційний суд України почав роботу 5 вересня.

30 жовтня ВАКС ухвалив свій перший вирок – щодо екссудді за хиби в декларації.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.