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06 листопада 2019, Київ 15:22
Новини | Політика

З початку роботи до ВАКС надійшли понад 150 кримінальних проваджень і 1900 клопотань

Вищий антикорупційний суд України почав роботу на початку вересня

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За перші два місяці роботи до Вищого антикорупційного суду України надійшло 153 кримінальних провадження та 1909 клопотань, скарг і заяв.

«При цьому, за період з 5 вересня до 5 жовтня 2019 року ВАКС отримав 97 кримінальних проваджень та 911 клопотань, скарг і заяв. Упродовж другого місяця, тобто з 5 жовтня до 5 листопада 2019 року, до Вищого антикорупційного суду надійшло 56 кримінальних проваджень та 998 клопотань, скарг і заяв», – пояснили у ВАКС.

Вищий антикорупційний суд України почав роботу 5 вересня.

30 жовтня ВАКС ухвалив свій перший вирок – щодо екссудді за хиби в декларації.

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Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.

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