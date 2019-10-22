ВАКС обрав запобіжний захід судді Бурану, який міг чинити опір працівникам НАБУ

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід судді Малиновського районного суду Одеси Олексію Бурану і призначив на 29 жовтня судовий розгляд у провадженні щодо нього, повідомляє сайт ВАКС 22 жовтня.

«21 жовтня 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання в кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Малиновського районного суду міста Одеси у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням такої вигоди) та ч. 1 ст. 345 (погроза вбивством працівнику правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням службових обов’язків) КК України», – ідеться в повідомленні.

Суд відмовив стороні обвинувачення у клопотанні щодо продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту через те, що «прокурор зазначив фактично неіснуючу адресу в Одесі».

«Для забезпечення ефективного судового розгляду суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у виді особистого зобов'язання з покладенням на нього цілої низки обов'язків, зокрема: прибувати за викликом до суду, утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншим обвинуваченим в кримінальному провадженні, не відвідувати можливі місця перебування свідків, підозрюваних, потерпілих у кримінальному провадженні, зокрема адміністративну будівлю Малиновського районного суду міста Одеси, здати на зберігання до державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну», – ідеться в повідомленні.

Це вже друге пом’якшення запобіжного заходу для судді Бурана. У лютому 2018 року Заводський районний суд Миколаєва змінив запобіжний захід судді Малиновського районного суду Одеси Олексію Бурану з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет.

29 березня 2016 року в Національному антикорупційному бюро повідомили, що одного з суддів Малиновського районного суду Одеси викрили детективи бюро спільно з працівниками Національної поліції на отриманні неправомірної вигоди у сумі 500 тисяч гривень, які він вимагав через посередника «для винесення певного судового рішення» в цивільній справі про стягнення боргу.

У НАБУ тоді заявили, що під час проведення слідчих дій вказаний суддя чинив опір працівникам бюро, застосувавши вогнепальну зброю на ураження.

31 березня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.