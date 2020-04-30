ВАКС визначив заставу ексзаступнику міністра оборони Павловському

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони України. Про це пресслужба ВАКС повідомила 30 квітня.

«Учора, 29 квітня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала щодо колишнього заступника міністра оборони України (2015-2019 роки) запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис 160 гривень», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, колишнього заступника голови Міноборони підозрюють у зловживанні владою, яке спричинило тяжкі наслідки. В разі визнання винним ця стаття передбачає позбавленя волі від трьох до шести років, заборону на певні види діяльності до трьох років та штраф.

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Запобіжний захід триватиме до 29 червня 2020 року. Фігурант справи повинен прибувати до слідчого та суду на першу вимогу, не виїздити з Києва без дозволу, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи. Суд зобов’язав його здати паспорт та документи, які дають право на перетин кордону України.

В повідомленні не називається ім’я підозрюваного, проте обставини вказують на колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Його затримали в жовтні 2017 року.