Близько 60 хрестів на могилах борців за незалежність України знищені на Львівщині

Уночі 8 липня на місцевому цвинтарі в місті Стрий Львівської області були знищені близько 60 хрестів на могилах вояків Української Галицької армії та Січових стрільців.

Охоронець кладовища викликав поліцію, і на місці поховань правоохоронці затримали 20-річного місцевого мешканця, який намагався повалити хрест на одній із могил. Молодий чоловік перебував у стані наркотичного і алкогольного сп’яніння, не міг пояснити своїх дій.

«До поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік пошкодив надмогильні хрести. Виїхали всі співробітники територіального підрозділу поліції і під час обстеження території кладовища виявили зловмисника», – каже речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За фактом пошкодження надмогильних елементів слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 (осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі чи обмеження терміном від від трьох до п’яти років.

Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування, зокрема, призначена експертиза.