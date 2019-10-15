Православна церква активно залучена до вирішення глобальних проблем – патріарх Варфоломій у Празі

Православна церква активно залучена до вирішення глобальних проблем і закликає до солідарності, яка могла б стати альтернативою до опанованої світом «диктатури споживання», заявив під час перебування у чеській столиці Празі Вселенський патріарх Варфоломій.

«Утопічно було б вірити, що справедливість і мир можна встановити лише через глобалізацію, інтернет чи економічний та технологічний прогрес. Адекватною відповіддю на сьогоднішню кризу було б створення і розвиток культури солідарності, яка була б підґрунтям для соціальної справедливості, свободи і гідності», – заявив патріарх.

За його словами, помилково вважати, що права людини є лише західною категорією, продуктом західного цивілізаційного розвитку. На його думку, йдеться про універсальні права, яких потрібно дотримуватися усюди у світі. І першим серед них є право людини на життя – від зачаття до природної смерті.

За словами Константинопольського патріарха, кінець комунізму не означав перемоги лібералізму західного типу, а занепад планового господарства і перехід до ринку призвів як до зростання добробуту, так і до майнового розшарування.

Вселенський патріарх Варфоломій був головним спікером на завершальному дні роботи конференції «Форум 2000» у Празі, що вже 23 роки збирає у столиці Чехії провідних політичних, культурних, релігійних діячів, які обговорюють актуальні світові проблеми.

Цьогорічне засідання «Форуму 2000», заснованому першим президентом Чехії, письменником і дисидентом Вацлавом Гавелом, було присвячене річниці «Оксамитової революції» в Чехословаччині 1989 року та демократичним перетворенням, що почалися на сході Європи.