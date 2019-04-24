Вселенський патріарх Варфоломій привітав Зеленського із перемогою на виборах – посол

Вселенський патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

«Материнська церква відзначила прогрес в Україні, благословила на продовження реформ і підтвердила, що буде підтримувати благополуччя та духовне процвітання українського народу», – написав Сибіга.

У своєму зверненні патріарх Варфоломій пише, що «переконливі схвалення та підтримка» Зеленського «дозволяють вести величну країну до ще більших висот та розширених горизонтів у майбутньому».

«Молимося за те, щоб ваш президентський термін був успішним, і щоб ви могли насолоджуватися роками динамічного служіння людям та надихаючого керівництва країною», – заявив Варфоломій.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.