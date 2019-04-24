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24 Квітень 2019, Київ 13:34
Новини | Політика

Експерт команди Зеленського не радить новообраному президенту зустрічатися з Путіним віч-на-віч

Зеленський набирає понад 73% на виборах президента України

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Експерт з безпеки та оборони в команді новообраного президента Володимира Зеленського Іван Апаршин не радить переможцю виборів зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним віч-на-віч.

«Я б не радив президенту України зустрічатися з Путіним віч-на-віч. Я не вірю, що Путін буде нам потім щось гарантувати, я не вірю йому… Вірю лише тоді, коли до цього формату долучать потужні країни, з якими він не зможе «гратися», – сказав Апаршин в ефірі телеканалу ZIK 23 квітня.

Він уточнив, що мова йде про Велику Британію та Сполучені Штати Америки.

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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Володимир Зеленський у своєму штабі під час першого туру виборів 31 березня
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