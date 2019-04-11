Підозрюваний у вбивстві словацького журналіста Куціака визнав провину

Чоловік, якого звинувачували у вбивстві словацького журналіста-розслідувача Яна Куціака та його нареченої Мартіни Кушнірової, визнав свою провину, повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на джерела в поліції.

За їхніми даними, підозрюваного звати Мірослав Марчек і він колишній військовий.

Вбивство Куціака та Кушнірової у лютому 2018 року спричинило хвилю масових протестів, які призвели до відставки прем’єр-міністра Роберта Фіко.

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У березні 2019-го стало відомо, що поліція висунула звинувачення підозрюваному в замовленні вбивства.

27-річні журналіст Ян Куціак і його наречена Мартіна Кушнірова були знайдені вбитими в помешканні в селі Велька-Мача через кілька днів після вбивства – 25 лютого 2018 року. Як повідомляють словацькі ЗМІ, за виконання вбивства замовник заплатив близько 70 тисяч євро.

Куціак розслідував ймовірні зв’язки між італійськими організованими злочинними угрупованнями та словацькими політиками.

Ще у 2018 році словацька поліція затримала і оголосила про підозру в убивстві п’яти особам.