Вчені заявляють, що виявили можливий спосіб подолання «всіх видів раку»

Нещодавно відкриту частину імунної системи людини можна було б використати для лікування всіх онкологічних захворювань, кажуть вчені. Команда Університету Кардіффа (Велика Британія) лабораторно виявила метод подолання раку простати, молочної залози, легень й інших видів раку.

Результати, опубліковані у виданні Nature Immunology, поки що не перевірені на пацієнтах, але дослідники стверджують, що вони мають «величезний потенціал», пише BBC. Експерти заявили, що хоча робота ще перебуває на ранній стадії, вона – дуже перспективна.

Вченим вдалося виявити особливий вид Т-клітин, які в організмі людини відповідають за імунну реакцію. Однак знайдена вченими клітина, на відміну від інших, може протидіяти різним видам загроз.

«Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що таке можливо», – сказав у розмові з Бі-бі-сі дослідник Ендрю Сівелл.

На поверхні Т-клітин є хімічні рецептори, за допомогою яких вони визначають антигени, небезпечні для організму.

Команді вчених вдалося знайти спосіб змусити знайдений ними вид Т-клітин атакувати широкий спектр ракових клітин, знищуючи при цьому ракові клітини і не зачіпаючи здорові.

Як саме Т-клітина відрізняє ракові клітини від здорових, поки що незрозуміло. Її рецептор взаємодіє з молекулою під назвою MR1, яка є на поверхні кожної клітини людського організму.

Вважається, що ракові клітини «використовують» MR1 для маскування від імунної системи. Однак виявлений в Кардіффі Т-лімфоцит, вважають дослідники, може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і що це клітина пухлини.

Це не перше дослідження з налаштування імунної системи проти раку. Найвідоміше з тих, що вже проводяться – CAR-T – живий препарат, виготовлений шляхом генної інженерії Т-клітин пацієнта для пошуку і знищення раку. Однак цей вид терапії діє лише на обмежену кількість онкологічних захворювань.

Незважаючи на значний розвиток технологій у 21-му столітті, боротьба з онкологічними захворюваннями все ще становить суттєвий виклик для вчених у всьому світі. Дослідження в цій сфері досягли значного успіху – від проведення операцій, які не так давно були єдиним методом лікування, до радіо- та хіміотерапії, і вчені продовжують пропонувати дедалі більш революційні підходи до подолання хвороби.