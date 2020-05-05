Бойовики обстрілювали позиції українських військових шість разів протягом доби – штаб

Гібридні російські війська шість разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 5 травня.

При цьому, за даними штабу, застосовувалася зброя, заборонена Мінськими домовленостями. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не зафіксовано.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог з 82-міліметрових мінометів обстрілював наші позиції неподалік Невельського. По оборонцях Павлополя противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Богданівки застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

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Також обстрілів зазнали позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського і двічі – в районі Кримського в зоні діяльності оперативно-тактичного угруповання «Північ».​

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл окупованої ним території з боку ЗСУ. Угруповання «ЛНР» таких заяв щодо поточної доби наразі не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.