Бойовики 10 разів порушили режим тиші за день – штаб

Російські гібридні війська 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС 22 травня.

В тому числі штаб зафіксував, що бойовики застосовували заборонені Мінськими домоволеностями міномети калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатомети, безпілотні літальні апарати, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу Богданівки, Верхньоторецького, Старогнатівки, Чермалика, Водяного та Пісків.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після цього загарбники припинили свою активність», – зазначають у штабі.​

Раніше вдень 22 травня штаб ООС повідомив про українського військового, який зазнав поранень внаслідок обстрілу.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило ЗСУ в обстрілі окупованої ним території 22 травня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв не робило.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.