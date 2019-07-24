Бойовики з початку доби 24 липня не стріляли – штаб

З початку доби 24 липня штаб Операції об’єднаних сил не зафіксував обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано», – йдеться в заяві штабу.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявляють про «мінування» українськими військовими місцевості біля лінії розмежування.

В аналогічному угрупованні «ДНР» заявили про «обстріл» українськими військовими окупованої території.

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Також у штабі повідомили, що протягом попередньої доби 23 липня за «підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців» затримали чотирьох осіб.

Напередодні бойовики порушували перемир’я один раз. З моменту оголошення перемир’я 21 липня бойовики порушували його щонайменше двічі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.