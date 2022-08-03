Війська РФ вночі обстріляли село на Дніпропетровщині, пошкоджені дитячий садок і церква – ОВА

Російська армія вночі завдавала ударів по Криворізькому району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його даними, противник з артилерії обстрілював дві громади – Зеленодольську та Апостолівську.



«У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали», – написав він у телеграмі.



У Апостолівській громаді без жертв та руйнувань.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об'єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.