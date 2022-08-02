Війська РФ з артилерії та РСЗВ атакували Дніпропетровщину – ОВА

Російські війська з реактивних систем залпового вогню та артилерії обстріляли Синельниківський та Криворізький райони на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали», – написав він у телеграмі.



За даними голови ОВА, у Криворізькому районі російські війська з артилерії обстріляли Широківську та Зеленодольську громади. Люди не постраждали.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Криворізькому напрямку фіксується посилення противником угруповання військ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.