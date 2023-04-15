На Великдень чергуватимуть понад сім тисяч рятувальників – ДСНС

В Україні під час святкування Великодня в неділю, 16 квітня, чергуватимуть близько семи тисяч рятувальників, йдеться в заяві пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого.

За його словами, на чергуванні також перебуватиме понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

«У разі ускладнення ситуації ми посилюватимемо силами та засобами підрозділів ДСНС до 13 тисяч особового складу та до трьох тисяч одиниць техніки», – додав Хорунжий.

Він уточнив, що, наприклад, на Київщині чергуватимуть понад 420 рятувальників та понад сто одиниць техніки.

Також пресофіцер розповів, що під час свята організують чергування оперативних мобільних груп із числа керівного складу, які працюватимуть цілодобово.

Раніше у поліції повідомили, що під час святкування Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки. У поліції нагадали, що комендантська година в ніч Великодня не скасовується, тому до заходів, які відбуваються під час обмежень, віряни можуть долучитись онлайн.