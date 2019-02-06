Венесуельські військові заблокували доступ гуманітарної допомоги з Колумбії – ЗМІ

Військові Венесуели заблокували міст на кордоні з Колумбією, щоб не допустити доставку в країну гуманітарної допомоги, повідомляє агенція AFP із посиланням на представників венесуельської опозиції.

«Ви знаєте, що є «червона лінія», ви добре знаєте, що є межа, ви знаєте, що ліки, їжа, медикаменти є цією межею», – сказав, звертаючись до армії, опозиційний депутат Міґель Пізарро.

Прикордонний міст між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекритий автоцистерною і вантажним контейнером.

Про гуманітарну допомогу населенню Венесуели, яке потерпає від економічної кризи, попросив спікер парламенту Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відмовляється від гуманітарної допомоги, бо «не збирається ні в кого просити милостиню».

Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент і 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї (парламенту), а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Ніколаса Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті його попередника Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.