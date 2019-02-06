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06 Лютий 2019, Київ 12:09
Новини | Міжнародні

Венесуельські військові заблокували доступ гуманітарної допомоги з Колумбії – ЗМІ

Про гуманітарну допомогу населенню Венесуели, яке потерпає від економічної кризи, попросив спікер парламенту Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни

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Військові Венесуели заблокували міст на кордоні з Колумбією, щоб не допустити доставку в країну гуманітарної допомоги, повідомляє агенція AFP із посиланням на представників венесуельської опозиції.

«Ви знаєте, що є «червона лінія», ви добре знаєте, що є межа, ви знаєте, що ліки, їжа, медикаменти є цією межею», – сказав, звертаючись до армії, опозиційний депутат Міґель Пізарро.

Прикордонний міст між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекритий автоцистерною і вантажним контейнером.

Про гуманітарну допомогу населенню Венесуели, яке потерпає від економічної кризи, попросив спікер парламенту Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни.

Протести у Венесуелі: супротивники режиму Мадуро заполонили вулиці столиці – відео
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Протести у Венесуелі: супротивники режиму Мадуро заполонили вулиці столиці – відео

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Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відмовляється від гуманітарної допомоги, бо «не збирається ні в кого просити милостиню».

Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент і 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї (парламенту), а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж
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Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Ніколаса Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті його попередника Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.

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