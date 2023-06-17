«Держава має показати, що сильніша за мерзотників» – Верещук про напад на волонтера в Херсоні

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає до належного покарання осіб, що в Херсоні побили волонтера, який безплатно вивозив людей із небезпечної зони після руйнування Каховської ГЕС.

«Держава має показати, що вона сильніше тих двох мерзотників. Звертаюсь до херсонського силового блоку. Я знаю, що ви в змозі швидко навести лад. Якщо ми з вами сказали, що евакуація для людей безкоштовна, то значить безкоштовна. Якщо хтось там не погоджується, то поясніть їм так щоб зрозуміли. Люди мають бачити, що влада є владою!» – написала чиновниця в телеграмі ввечері 17 червня.

Раніше в мережі зʼявилися кадри нападу і побиття двома особами одного чоловіка. За повідомленням влади, конфлікт виник між херсонськими перевізниками, які за гроші вивозили людей із потерпілих районів, і волонтером, який робив це безплатно.

Удень 17 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що нападники затримані. «Нині з цими нелюдами розбирається поліція, зареєстровано кримінальне провадження», – проінформував очільник обласної влади.