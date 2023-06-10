Верховна Рада збільшила тривалість відпусток для військових

Верховна Рада сзвалила законопроєкт №9378 щодо збільшення терміну відпусток для українських військовослужбовців до 40 днів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, відповідне рішення підтримали 270 депутатів.

Згідно із законопроєктом, військовим надають відпустку 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців, йдеться в тексті документу.

Железняк зазначив, що «це частина того законопроєкту #9342, який був щодо виплат військовим, але його розгляд затягується вже до липня».

Раніше Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

2 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.