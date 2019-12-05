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05 грудня 2019, Київ 19:40
Новини | Політика

Верховна Рада відмовилася призначити Ясько головою комітету із зовнішньої політики

«За» кандидатуру Єлизавети Ясько проголосували 186 народних депутатів при 226 необхідних

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Верховна Рада відмовилася призначити народного депутат від «Слуги народу» Єлизавету Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

«За» кандидатуру Єлизавети Ясько проголосували 186 народних депутатів при 226 необхідних. 130 парламентарів утрималися, ще четверо – виступили проти.

Перед ухваленням рішення опозиційні фракції наполягали, щоб окремо відбулося голосування за звільнення з посади голови комітету депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка.

1 листопада він заявив, що подав у відставку з посади голови парламентського комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

За кілька днів до цього у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ». Згодом він вибачився за інцидент.

2 грудня фракція «Слуги народу» під час свого засідання підтримала кандидатуру Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики.

Голова фракції Давид Арахамія говорив, що Ясько очолюватиме комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та продовжуватиме буди головою делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи

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