Верховна Рада відмовилася призначити Ясько головою комітету із зовнішньої політики

Верховна Рада відмовилася призначити народного депутат від «Слуги народу» Єлизавету Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

«За» кандидатуру Єлизавети Ясько проголосували 186 народних депутатів при 226 необхідних. 130 парламентарів утрималися, ще четверо – виступили проти.

Перед ухваленням рішення опозиційні фракції наполягали, щоб окремо відбулося голосування за звільнення з посади голови комітету депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка.

1 листопада він заявив, що подав у відставку з посади голови парламентського комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

За кілька днів до цього у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ». Згодом він вибачився за інцидент.

2 грудня фракція «Слуги народу» під час свого засідання підтримала кандидатуру Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики.

Голова фракції Давид Арахамія говорив, що Ясько очолюватиме комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та продовжуватиме буди головою делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи