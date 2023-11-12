Ветерани війни та УБД зможуть пройти безкоштовне навчання – Кабмін

Учасники бойових дій (УБД) та українці, які отримали інвалідність через війну, відтепер зможуть безкоштовно навчатися, уряд запустив відповідний експериментальний проєкт, йдеться на урядовому порталі.

Згідно з інформацією Кабміну, ветерани війни та особи з інвалідністю можуть отримати безкоштовне професійне навчання – зокрема, пройти підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Наразі в Україні діють 8 центрів у таких областях:

Дніпропетровській;

Полтавській;

Харківській;

Одеській;

Львівській;

Рівненській;

Сумській;

Івано-Франківській.

Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації і триває до 6 місяців. Навчатися можна на денній чи вечірній формі абож дистанційно.

Заявку на навчання можна подати онлайн. Погодити навчання мають не пізніше ніж на 5 робочий день з дня подання документів, уточнили на урядовому порталі.

«Учасників бойових дій та супроводжуючих, якщо навчання проходить людина з першою групою інвалідності, забезпечують житлом і компенсують проїзд. Після закінчення видається документ державного зразка», – наголосили у відомстві.

Раніше в Міністерстві економіки розповіли, що українці зможуть отримати безплатні ваучери на навчання за професією «сапер».

Мінветеранів у вересні 2022 року повідомляло, що в Україні налічується майже 500 тисяч учасників бойових дій.