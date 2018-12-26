Представники ОРДЛО і Росії ігнорують пропозицію відеоконференції щодо заручників – Геращенко

Українська сторона у Тристоронній контактній групі пропонує 27 грудня провести відеоконференцію гуманітарної підгрупи, щоб обговорити нові ініціативи Києва зі звільнення заручників, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Водночас, за її словами, представники Росії й угруповання «ДНР» ще не відповіли на ініціативу, а представники угруповання «ЛНР» відмовилися від проведення відеоконференції і назвали ініціативи України і звільнення заручників «піар-акцією».

«Українська сторона в ТКГ запропонувала провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи, аби ще раз спробувати наблизити позиції в питанні звільнення заручників. Ми передали конкретні пропозиції, списки і запропонували здійснити велике звільнення в форматі 22-22, 39-11 і 33-8 5 січня, в переддень Різдва», – написала Геращенко 26 грудня у Facebook.

Вона також зазначила, що українська сторона очікувала більш активної і конструктивної позиції і від координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі посла Тоні Фріша. «Він запропонував провести конференцію 29-го, а не 27-го (ми згодні на 29 грудня, звичайно, але від представників ОБСЄ очікуємо більш зацікавленої позиції і більшої ініціативи в вирішення гуманітарних питань)», – додала вона.

21 грудня Геращенко повідомила, що Україна пропонує Росії й підтримуваним нею бойовикам провести обмін утримуваними громадянами 5 січня 2019 року.

Вона зазначила, що через відмову Росії й ОРДЛО зірвалося запропоноване українською стороною звільнення заручників на 27 грудня.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних урядові територіях Донбасу перебувають 108 людей, 402 людини вважалися зниклими безвісти, десятки – утримують у Росії. У листопаді російські силовики захопили поблизу Керченської протоки три українських кораблі і 24 членів їхніх екіпажів. Влада України визнала захоплених моряків військовополоненими.