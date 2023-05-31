Війська РФ обстріляли транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена дитина – Лисак

Російські війська вдарили по Межиріцькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вранці 31 травня.

«Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

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Офіс генерального прокурора повідомив про пошкодження приватного та двоповерхового будинків, транспортного підприємства та гаражів внаслідок обстрілів. Правоохоронці відкрили справу про порушення законів і звичаїв війни.

Напередодні, за даними ОВА, російська армія обстріляла Нікопольський район та скинула снаряди з дрона на Марганецьку громаду. Тоді ніхто не постраждав.

Станом на 30 травня в Україні офіційно відомо про 989 дітей, поранених через російську агресію, і 483 загиблих.