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Війська РФ обстріляли транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена дитина – Лисак

Офіс генерального прокурора повідомив про пошкодження приватного та двоповерхового будинків, транспортного підприємства та гаражів внаслідок обстрілів

Російські війська вдарили по Межиріцькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вранці 31 травня.

«Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримав 8-річний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

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Офіс генерального прокурора повідомив про пошкодження приватного та двоповерхового будинків, транспортного підприємства та гаражів внаслідок обстрілів. Правоохоронці відкрили справу про порушення законів і звичаїв війни.

Напередодні, за даними ОВА, російська армія обстріляла Нікопольський район та скинула снаряди з дрона на Марганецьку громаду. Тоді ніхто не постраждав.

Станом на 30 травня в Україні офіційно відомо про 989 дітей, поранених через російську агресію, і 483 загиблих.

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