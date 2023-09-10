Військові попереджають про загрозу ударів дронів на півночі

У Сумській області зафіксовано групу дронів Shahed, повідомило командування Повітряних сил увечері 10 вересня.

«Група «Шахедів» на Сумщині, рухається у західному напрямку! Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА», – попередили військові.

Згодом Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних безпілотників у Чернігівській області. У обох областях наразі триває повітряна тривога.

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Раніше військові також попереджали про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Минулої ночі армія РФ запустила по Україні 33 ударних безпілотники Shahed-136/131. За даними ЗСУ, випустили їх із північного напрямку, а саме з Курська. Найбільше безпілотників, понад 20 збили в районі Києва.

За повідомленнями влади, уламки впали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Більшість впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. У Подільському районі є один постраждалий.