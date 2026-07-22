Війна з Іраном коштує США вже 37,5 мільярда доларів – Пентагон

Вартість війни США з Іраном сягнула 37,5 мільярда доларів, заявив на слуханнях у Конгресі 21 липня міністр оборони США Піт Геґсет, передає Reuters.

За його словами, сума враховує частину військових витрат і прогноз витрат до 30 вересня. Як Пентагон отримав цю цифру, не уточнюється. У березні джерело Reuters оцінило витрати тільки на перші шість днів війни щонайменше в 11,3 мільярда доларів.

Геґсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн попросили в Конгресі пакет дофінансування на 87,6 мільярда доларів, з яких понад 67 мільярдів планується інвестувати безпосередньо у війну з Іраном: 46 мільярдів – на боєприпаси та забезпечення їх виробництва, 21 мільярд – на грошове забезпечення військовими, пальне і заміну техніки.