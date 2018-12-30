МТОТ: родинам військовополонених моряків виплатили обіцяні кошти

Родинам усіх 24 військовополонених українських моряків, яких захопила Росія, вже виплатили обіцяні їм по 100 тисяч гривень, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство разом із Військово-морськими силами «провели велику роботу щодо підготовки необхідних документів і встановлення всіх осіб, які мають право на отримання такої допомоги», сказав міністр Вадим Черниш, якого цитує сайт міністерства.

«Ми постійно підтримуємо зв’язок із міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених для найшвидшого звільнення моряків із російської тюрми», – сказав також міністр.

У повідомленні нагадано, що рішення надати таку одноразову допомогу уряд ухвалив своєю постановою 5 грудня.

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Підконтрольні Москві суди у Криму взяли полонених під арешт на два місяці. Їх доставили з Криму до Росії, до Москви. Росія тривалий час не дозволяла відвідати їх українським консульським працівникам.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. Зокрема, президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що така зустріч не відбудеться, доки Росія не звільнить українських моряків і їхні кораблі. У Москві відповіли, що ці заяви нічого не змінять у долі моряків, за якими Росія не визнає статусу військовополонених.