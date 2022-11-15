Всіх шахтарів, які лишалися під землею через знеструмлення, підняли на поверхню – Вілкул

У Криворізькому районі завершилася рятувальна операція щодо шахтарів, які залишилися під землею через знеструмлення, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул.

«З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні. Операція тривала майже чотири години», – написав він у своєму Телеграмі.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок масованого російського ракетного удару понад 500 шахтарів залишилися під землею.

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За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики про застосування екстрених відключень. Мільйони людей без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.