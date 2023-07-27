Збиті «Калібри» на Вінниччині: в ОВА повідомили про 5 постраждалих

На Вінниччині внаслідок падіння збитих російських ракет «Калібр» 26 липня постраждали п’ятеро людей. Такі дані 27 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Вчора у передмісті Вінниці приблизно 14-ої години було збито дві ракети «Калібр». Від уламків постраждали п’ятеро осіб. Усім вчасно надано необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, пошкоджень зазнали господарські й технічні приміщення, розмір збитків ще уточнюють.

Повітряні сили напередодні повідомили, що знищили 36 російських ракет, запущених по Україні, зокрема три «Калібри», два з яких – на Вінниччині.