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Збиті «Калібри» на Вінниччині: в ОВА повідомили про 5 постраждалих

«Вчора у передмісті Вінниці приблизно 14-ої години було збито дві ракети «Калібр» (фото ілюстративне)

На Вінниччині внаслідок падіння збитих російських ракет «Калібр» 26 липня постраждали п’ятеро людей. Такі дані 27 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Вчора у передмісті Вінниці приблизно 14-ої години було збито дві ракети «Калібр». Від уламків постраждали п’ятеро осіб. Усім вчасно надано необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, пошкоджень зазнали господарські й технічні приміщення, розмір збитків ще уточнюють.

Повітряні сили напередодні повідомили, що знищили 36 російських ракет, запущених по Україні, зокрема три «Калібри», два з яких – на Вінниччині.

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