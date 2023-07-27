В Одесі знайшли ще одну загиблу внаслідок атаки 23 липня

В Одесі виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок ракетної атаки минулого тижня, повідомила міська рада 27 липня.

«Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій. Особа загиблої встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Нехай вирішують прихожани» – голова Одеської ОВА про відбудову зруйнованого собору в Одесі

Росія посилила атаки на південь України, зокрема, на Одещину, після виходу з Чорноморської зернової угоди 17 липня.

Так, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Спершу було відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей.

Російським ударом було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.