Прокуратура: на Вінниччині напали на військового ТЦК, підозрюваного затримали

У Гайсинському районі на Вінниччині вранці 2 січня стався напад на військового РТЦК і СП, підозрюваного затримали, повідомила обласна прокуратура.

«Подія сталася вранці 2 січня в Райгородській громаді. Працівники районного центру комплектування виконували професійні обов’язки в одному із сіл. Для перевірки військово-облікових документів вони зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя. Останній раптово напав на військовослужбовця, завдавши йому у ногу удару гострим предметом, схожим на шило. Далі нападник утік з місця події. Першочерговими слідчо-розшуковими діями було встановлено його особу й затримано за місцем проживання», – йдеться в повідомленні.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.