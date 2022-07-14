Вінниця: 15 людей є зниклими безвісти після ракетного удару – голова Нацполіції

Поліція отримала 15 повідомлень про людей, які зникли безвісти після ракетного удару по Вінниці, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв’язок не виходять…», – написав Клименко на своїй фейсбук-сторінці.

На місці влучання ракет продовжують працювати понад 400 поліцейських, додав він.

«12 слідчо-оперативних груп Національна поліція України та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу. Цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання», – додав голова Нацполіції.

Наразі відомо про 20 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня, троє з них – діти.

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14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.